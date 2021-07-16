Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrıldı.