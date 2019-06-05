CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
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Haber- Kamera Güven USTA İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
Haber- Kamera Güven USTA İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğleden sonra Üsküdar'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Anne ve babasının mezarlarını ziyaret eden ve dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla da bayramlaştı.
Görüntü Dökümü
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Mezarlıktan görüntü
Konvoydan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüntü
Bilal Erdoğan'dan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla bayramlaşması
Genel ve detaylar
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