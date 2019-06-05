Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Son Dakika Güncel Haber

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

12 saniye önce

Haber- Kamera Güven USTA İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ, System.String[]

Haber- Kamera Güven USTA  İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğleden sonra Üsküdar'daki konutundan  Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Anne ve babasının mezarlarını ziyaret eden ve dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlıktan ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla da bayramlaştı. 

Görüntü Dökümü
------------------------
Mezarlıktan görüntü
Konvoydan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüntü
Bilal Erdoğan'dan görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla bayramlaşması
Genel ve detaylar


 


Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:36 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'ya 3 saatte 30 bin araç giriş yapınca jandarma yolu kapatmak zorunda kaldı İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk! Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınını kim yönetecek? Bahçeli gönlündeki ismi açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:36:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]