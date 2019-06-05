CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
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Haber- Kamera Güven USTA İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:55 Kaynak: DHA
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