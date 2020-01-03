Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
- İstanbul
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