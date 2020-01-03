Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Hz. Ali Cami'ne geçti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı
ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var

Son Dakika Haberleri
21:10 Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
21:10 Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika
21:09 Beyoğlu'nda metruk binada yangın - Son Dakika
21:09 Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2) - Son Dakika
21:09 Ted başkanı: çocuğun anayasal öğrenme hakkını vermeyen hiç kimseyle çalışmayız - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 21:14:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]