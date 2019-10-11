Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesinin ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua okudu. Erdoğan ardından mezarlıktan ayrıldı. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:20 Kaynak: İHA
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