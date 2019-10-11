Cumhurbaşkanı Erdoğan annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:20 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek annesinin ve babasının kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesinin ve babasının Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada anne ve babası için dua okudu. Erdoğan ardından mezarlıktan ayrıldı. - İSTANBUL
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