Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da (1)
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ak Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılmak için Antalya'ya geldi.
CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 'Ak Parti Antalya
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katılmak için Antalya'ya geldi.
Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısi için gelen partililer, Antalya Spor Salonu'nda yerlerini aldı. 10 bin kişilik salonun tamamen dolduğu gözlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, salona girişinde yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:15 Kaynak: DHA
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