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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da otel açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da otel açılışında konuştu Açıklaması

19.06.2021 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da otel açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektöründe KDV desteğinin uzatılması konusunu pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda tekrar masaya yatıracaklarını belirterek "Kabine Toplantısı'ndan sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektöründe KDV desteğinin uzatılması konusunu pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda tekrar masaya yatıracaklarını belirterek "Kabine Toplantısı'ndan sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Kemer ilçesindeki NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ve Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ı 5 milyar lirayı bulan ve 1200 istihdam sağlayan bu yatırım dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Güral ailesinin seramik alanında Türkiye ve ülke dışında yaptığı başarılı çalışmaları da yakından takip ettiklerini söyledi.

Otelin nisan ayındaki fiili açılışının hemen ardından salgın şartlarına rağmen yüksek doluluk oranlarına ulaşmasının isabetli bir yatırım olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, bölgenin en güzel koylarından birinde yer alan yüksek standartlara sahip oteli, ülkenin turizm sektöründe yapmaya hazırlandığı büyük atılımın sembolü olarak gördüğünü bildirdi.

Türkiye'nin turizmde hala çok büyük yatırım ve kazanç potansiyeli barındıran bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, salgın döneminde turizm sektörünü ayakta tutmak için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, "Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanımız, yurt içinde ve yurt dışında gereken her adımı attı, adeta kısa mesafe koşucusu diyeceğim, maraton biraz uzun olur, gidilmedik ülke bırakmadı. Bir taraftan Almanya, bir taraftan İngiltere, bir taraftan Rusya, bütün bunlarla bu koşturma yapılırken biz de telefon diplomasimizi yoğun şekilde devam ettirdik ve hamdolsun sonunda bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı." diye konuştu.

"En güzel cevap oldu"

Türkiye'nin sağlık hizmetleri konusunda zaten çok iyi durumda olduğunu belirten Erdoğan, "Bu alanda da attığımız adımlarla dünyada benim diyen ülkelerin yapmadıklarını biz ülkemizde yaptık. Bu tabii özellikle turizmde 'Acaba Türkiye ne yapıyor, bu işi başarabilecek mi?' diye bekleyenlere en güzel cevap oldu." değerlendirmesini yaptı.

Aşılamada özellikle son dönemde gerçekleşen atılımla yeni bir döneme girildiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarıyla ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. En son NATO Zirvesi'nde Sayın Macron ile yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Fransa da olumlu adımını bu konuda hamdolsun attı, atıyor. Önümüzdeki haftalarda bu sürecin daha da hızlanacağı anlaşılıyor. Böylece turizmcilerimizin 2021 sezonunun en azından ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edeceğiz."

Geçen yıl tüm sıkıntılara rağmen 16 milyon turistin ağırlandığını anımsatan Erdoğan, bu yıl çok daha yukarıda rakamlara ulaşılacağından ümitli olduğunu belirtti. Erdoğan, "Yatırımcılarımıza bu yeni döneme hazırlanmalarını şimdiden tavsiye ediyorum. Bu süreçte bir defa daha görülmüştür ki Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Tabii güzelliklerimizle, tarihi zenginliklerimizle, hizmet standartlarımızla, yetişmiş insan kaynağımızla, uygun fiyatlarımızla hem ülkemizi tercih edenler kazanıyor hem Türkiye kazanıyor. İnşallah bu kazan kazan politikasıyla turizmdeki yerimizi sürekli daha yukarılara çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız"

Turizmin tıpkı inşaat gibi pek çok sektörü besleyen, destekleyen, zincirleme katma değer oluşturan, yüksek istihdam ortaya çıkaran bir alan olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bilhassa Akdeniz coğrafyasındaki ülkelerin çoğunun ekonomi itibarıyla bel kemiği turizm olmuştur. Ülkemizin bu zenginlikten hala hak ettiği payı alamadığına inanıyoruz. Bunun için de turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Her ne kadar salgın döneminde sektöre verdiğimiz destekleri birileri eleştiri ve hatta istihza konusu haline getirse de biz ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız." diye konuştu.

Sektöre verilen KDV desteğine değinen Erdoğan, "KDV noktasındaki desteği de haziran sonuna kadar uzattık, herhalde yeter." diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bu konudaki talebini aktaran Erdoğan, "Mehmet Bey, '1 ay daha uzatalım' diyor. Şimdi pazartesi günü Kabine Toplantımız var. Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız ve Kabine Toplantısı'ndan sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu dönemi hızlı şekilde geride bırakarak kayıpları telafi etmenin ötesinde turizm pastasından çok daha büyük bir pay almayı hedeflediğini dile getiren Erdoğan, salgın paniğinin geride kalmasıyla adım adım bunu gerçekleştireceklerini vurguladı. Yatırımcıların moralinin yerinde olduğunu gördüğünü belirten Erdoğan, "Devlet olarak biz de destekler ve teşviklerle sektöre her türlü kolaylığı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Yerli ve uluslararası tüm yatırımcılarımızın meseleleriyle şahsen ilgilenmeyi en başta gelen görevim olarak görüyorum. Tabii derdi ülke ve millet olmayanlar bunu anlayamaz." dedi.

Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelinde büyütmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte NG bunlardan bir tanesi. Hem yatırım hem istihdam, üretim ve bunun ardından ne yapıyor, ihracat yapıyor. En kritik dönemde, 15 Temmuz darbe girişimi yapılmış, o darbe girişiminin yapıldığı dönemde onlar buna hiç aldırış etmeden yatırımlarına devam ettiler. İnanmak bu. İnanırsan, 'kaderin üstünde bir kader vardır' dersen yola devam edersin ve bütün yatırımlar hem bereketlenir hem kapılar açılır hem de işsiz vatandaşlarımız işini bulur. Allah sağlık ve ömür verdiği müddetçe de ülkemizin ve milletimizin hizmetinde olacağız. Tıpkı sağlık, savunma sanayi, gıda, tekstil, inşaat gibi turizmde de dünya markası olana kadar durmayacağız. Her biri diğerinden kaliteli tesislerimizle, sürekli yükselttiğimiz hizmet standartlarımızla, devamlı geliştirdiğimiz destinasyonlarımızla hedeflerimize yaklaşıyoruz. Turizm sektörümüzün tüm mensuplarına bu kalkınma mücadelesinde ülkemize yaptıkları katkı için şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Erdoğan, beraberindekilerle kurdeleyi keserek otelin açılışını yaptı.

Notlar

Antalya Diplomasi Forumu için kentte bulunan Erdoğan, Kemer'e eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Göynük Turizm Bölgesi'ndeki otelin girişinde NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, ailesi ve kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

Erdoğan'a Güral tarafından Anadolu kültüründe büyük öneme sahip Turna kuşu heykeli hediye edildi.

NG Hotels tarafından 1,5 milyar liralık yatırımla Göynük'e yapılan otel, 480 oda kapasitesine sahip. Ailelere yönelik özel villaları da bulanan otel, 600'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Kabine, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da otel açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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