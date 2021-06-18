Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek dönemde Türkiye'nin Afrika'dan Latin Amerika'ya, Pasifik'ten Asya'ya kadar tüm coğrafyalara uzanarak iş birliğini her alanda daha da artırmayı ümit ettiklerini söyledi.

Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nda Türkiye'nin 2200 yılı aşan mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Eski devlet geleneğinin aynı zamanda "eski diplomasi kültürü" demek olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Coğrafi bakımdan Afro Avrasya ülkesi olan Türkiye'nin diplomasisi de bu üç kıtayı kuşatan geniş bir vizyonla yürütülmektedir. Avrupa ile ilişkilerimizi geliştirirken, Latin Amerika'yı Türk Dünyası ile iş birliğimizi güçlendirirken Balkanlar'ı asla ihmal etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Müslümanlarla birlikte Musevi ve Hristiyanların da kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün asli kimliğinin korunması gerektiğini vurgulayarak "Tarihte olduğu gibi bugün de selam yurdu olması için gayret gösteriyoruz." dedi.

Türkiye'nin salgınla beraber vahim bir hal alan İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadelede en ön saflarda yer aldığını anımsatan Erdoğan şunları kaydetti:

"Yeniden Asya Girişimi'mizle Türk diplomasisinin ufkunu genişletirken kadim bağlarımızın olduğu Afrika ile iş birliğimizi her alanda ileriye taşıyoruz. Bu çerçevede, önce 2008 yılında İstanbul'da, ardından 2014 yılında Malabo'da olmak üzere, iki kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenledik. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım döneminde, bazılarını birkaç kez olmak üzere 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Tarihinin en büyük devlet krizini yaşayan Somali'yi bundan tam 10 yıl önce, 2011 yılında eşimle beraber ziyaret eden ilk dünya lideri oldum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişinde sömürgecilik utancı bulunmayan Türkiye'nin, Afrika'nın zengin kültüründen ve birikimden istifade etmek istediğini belirterek "Salgın sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne inşallah eylül ayında Türkiye'de ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, pergelin bir ayağını Türkiye'ye sabitleyip diğeri ile Afrika'dan Latin Amerika'ya Pasifik'ten Asya'ya kadar tüm coğrafyalara uzanarak iş birliğimizi her alanda daha da artırmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Geniş bir katılımla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin bu ufkunu, amacını ve samimiyetini ortaya koyan en önemli girişimlerden biri olduğunun altını çizerek "Forumda siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra geleceğin liderleri olacak gençlerimizin de yer alması ayrıca anlamlıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, forumun yapılmasında emeği geçen herkese ve foruma katkı yapacaklara teşekkür etti.

Foruma, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

(Bitti)