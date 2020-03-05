Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'nın Fethi'nin 813. Yıl Dönümünü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'nın Fethi'nin 813. Yıl Dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'nın Fethi'nin 813. Yıl Dönümünü kutladı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akdeniz'e açılan kapımız Antalya, ülkemizin Akdeniz'deki varlığı ve ekonomimize değerli katkılarıyla her zaman stratejik bir önem sahip olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'nın Fethi'nin 813. Yıl Dönümünü kutladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Akdeniz'e açılan kapımız Antalya, ülkemizin Akdeniz'deki varlığı ve ekonomimize değerli katkılarıyla her zaman stratejik bir önem sahip olmuştur. Antalya'mızı bizlere miras bırakan Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev'i ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sene "Evimiz Akdeniz" mottosuyla düzenlenen Antalya'nın Fethi 813'üncü yıl kutlamaları için, Vali Münir Karaloğlu'na kutlama telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgrafta Vali Karaloğlu'na Antalya'nın Fetih kutlamalarına davetinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan, "Akdeniz'e açılan kapımız Antalya, ülkemizin Akdeniz'deki varlığı ve ekonomimize değerli katkılarıyla her zaman stratejik bir önem sahip olmuştur. Akdeniz sahillerinde ilk fethedilen şehir olan Antalya, kahraman ecdadımızdan bizlere miras kalan gösterdiği gelişme ve büyüme ile bizleri gururlandıran tarihi kültürel ve doğal güzellikleriyle dünyanın önemli şehirleri arasında yer alan güzide şehrimizdir. Antalya'nın Fethi münasebetiyle düzenlediğiniz etkinlik vesilesiyle Antalya'mızı bizlere miras bırakan Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev'i ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. 813. Yıl dönümü etkinliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.


Vali Münir Karaloğlu ise, "Teveccüh ve hassasiyet gösterip kadim şehrimiz Antalya'mızın fetih yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Antalyalılar adına saygı ve şükranlarımı arz ederim" dedi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
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