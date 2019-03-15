Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in Tarihine Kültürüne Uygun Bir Medeniyet Şehri Kuracağız. Buradaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in Tarihine Kültürüne Uygun Bir Medeniyet Şehri Kuracağız. Buradaki...

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in tarihine kültürüne uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak"GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in tarihine kültürüne uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te vatandaşlara seslendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 22:15:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in Tarihine Kültürüne Uygun Bir Medeniyet Şehri Kuracağız. Buradaki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]