Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ap Raporu) Bir Defa Şunu Çok Açık, Net Söyleyeyim Avrupa Parlamentosu'nun...
42 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AP raporu) Bir defa şunu çok açık, net söyleyeyim Avrupa Parlamentosu'nun bu raporlarının, aldığı bu kararların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(AP raporu) Bir defa şunu çok açık, net söyleyeyim Avrupa
Parlamentosu'nun bu raporlarının, aldığı bu kararların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:43 Kaynak: AA
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