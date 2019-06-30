Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ara Güler'in çektiği fotoğraflar Türkiye'nin adeta görsel hafızasını...
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta konuşması KYOTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:02 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı
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