Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ara Güler'in çektiği fotoğraflar Türkiye'nin adeta görsel hafızasını...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ara Güler'in çektiği fotoğraflar Türkiye'nin adeta görsel hafızasını...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta konuşması KYOTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta konuşması KYOTO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ara Güler'in çektiği fotoğraflar Türkiye'nin adeta görsel hafızasını...
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:02 Kaynak: AA
Kyoto, Japonya, Ara Güler, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 10:41:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ara Güler'in çektiği fotoğraflar Türkiye'nin adeta görsel hafızasını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]