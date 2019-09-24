Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ara Güler) Usta fotoğrafçımız, arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Ara Güler Sergisi'nin açılışı ve Fahir Atakoğlu Müzik Dinletisi'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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