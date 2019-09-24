Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ara Güler) Usta fotoğrafçımız, arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ara Güler) Usta fotoğrafçımız, arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Ara Güler Sergisi'nin açılışı ve Fahir Atakoğlu Müzik Dinletisi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Ara Güler Sergisi'nin açılışı ve Fahir Atakoğlu Müzik Dinletisi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ara Güler) Usta fotoğrafçımız, arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Ara Güler, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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