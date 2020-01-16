Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019'da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir."

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