Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019'da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019'da... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019'da...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019'da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019'da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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