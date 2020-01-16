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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019'da...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019'da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019'da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir."
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