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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek."
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