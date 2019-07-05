Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aracın içerisinde bomba olduğu belli (1)
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aracın içerisinde bomba olduğu belli (1)

1 saat önce

Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aracın içerisinde bomba olduğu belli (1), System.String[]

Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir" dedi.


 


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:17 Kaynak: DHA
recep tayyip erdoğan, reyhanlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gülben Ergen, Erhan Çelik beraat edince Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına son noktayı koydu Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Araçta bomba olduğu belli 2019'un üçüncü çeyreğinde konut kredilerinde artış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:32:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aracın içerisinde bomba olduğu belli (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]