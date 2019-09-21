Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Araçta sigara içme konusu) Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Araçta sigara içme konusu) Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Araçta sigara içme konusu) Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Araçta sigara içme konusu) Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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