Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Araçta sigara içme konusu) Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Araçta sigara içme konusu) Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:52 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Araçta sigara içme konusu) Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz."
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