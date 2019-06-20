Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan 25 yıl geçmiş ama kafaları hiç değişmemiş.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan 25 yıl geçmiş ama kafaları hiç değişmemiş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan 25 yıl geçmiş ama kafaları hiç değişmemiş. Hala millete tepeden bakıyorlar. Lafla peynir gemisi yürütebileceklerini sanıyorlar. Hala milleti kandırabileceklerini zannediyorlar." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
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