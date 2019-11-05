Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Katılımcıları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

Katılımcıları selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:43 Kaynak: AA
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