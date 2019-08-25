Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da bir restoranın açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Otobüsü ile açılış alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoran açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Otobüsü ile açılış alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoran açılışına katıldı.
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