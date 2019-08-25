Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da bir restoranın açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da bir restoranın açılışını yaptı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Otobüsü ile açılış alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoran açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Otobüsü ile açılış alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoran açılışına katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Araklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:04 Kaynak: AA
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