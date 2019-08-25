Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da bir restoranın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 'un Araklı ilçesinde bir restoran açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın AK Parti Seçim Otobüsü ile açılış alanına gelişi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yakın çevresine göre Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde MHP, Binali Yıldırım ve HDP var