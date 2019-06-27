Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aramızdaki binlece kilometreye rağmen, Türkler ve Japonlar arasındaki...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aramızdaki binlece kilometreye rağmen, Türkler ve Japonlar arasındaki...

1 saat önce

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aramızdaki binlece kilometreye rağmen, Türkler ve Japonlar arasındaki...
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:39 Kaynak: AA
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