Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aramızdaki binlece kilometreye rağmen, Türkler ve Japonlar arasındaki...
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G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:39 Kaynak: AA
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya
'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşma gerçekleştirdi.
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