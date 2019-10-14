Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arap kardeşlerimiz Suriye'den varil bombalarından kaçtı.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arap kardeşlerimiz Suriye'den varil bombalarından kaçtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arap kardeşlerimiz Suriye'den varil bombalarından kaçtı.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arap kardeşlerimiz Suriye'den varil bombalarından kaçtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arap kardeşlerimiz Suriye'den varil bombalarından kaçtı. Şu anda onlara biz bakıyoruz, bir kardeşlik görevi olarak bunu yapıyoruz. Peki bir kuruş destek mi verdiniz, bunun için? Elinizi mi uzattınız? Yok. Şimdi kalkmışsınız Türkiye'yle ilgili ileri geri kendinize göre bazı kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar, almasanız ne yazar?"

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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