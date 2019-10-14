Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arap kardeşlerimiz Suriye'den varil bombalarından kaçtı. Şu anda onlara biz bakıyoruz, bir kardeşlik görevi olarak bunu yapıyoruz. Peki bir kuruş destek mi verdiniz, bunun için? Elinizi mi uzattınız? Yok. Şimdi kalkmışsınız Türkiye'yle ilgili ileri geri kendinize göre bazı kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar, almasanız ne yazar?"