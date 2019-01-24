Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Araştırma, Geliştirme Merkezlerimizin Sayısı Şu An İtibari ile 1000'i Geçti.
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Araştırma, geliştirme merkezlerimizin sayısı şu an itibari ile 1000'i geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Araştırma, geliştirme merkezlerimizin sayısı şu an itibari ile 1000'i geçti. Teknopark sayımız 81'i buldu. Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin her geçen yıl arttığını görüyoruz. Bugün tanıtım törenini yaptığımız harita programlarımız da bu gayretlerimizin bir örneğidir"
-"Şimdi Harita Genel Müdürlüğümüzün, Milli Savunma Bakanlığımızın çatısı altında ortaya çıkmış olması bizler için iftihar vesilesidir"
-"Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkün. Nasıl ülkemizin her karış toprağı bizim için canımız pahasına sahipse, her veriye aynı gözle bakmalıyız. Bugün artık kendi ürettiğimiz verinin ülkemizin kontrolünde olması da siber dünyadan gelecek saldırıya karşı tedbirlerin alınması da başlı başına güvenlik meselesidir"
-"Amacımız sadece anlık veriyi takip etmek değil, asıl olarak bu veriyi işleyerek anlamlı hale getirecek ve kullanılabilir hale getirecek adımların atılmasını sağlamaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kara Harp Okulu
HGM Atlas ve HGM Küre
Uygulamalarının Tanıtılması Töreni'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:55 Kaynak: İHA
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