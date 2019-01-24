Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Araştırma, Geliştirme Merkezlerimizin Sayısı Şu An İtibari ile 1000'i Geçti.

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24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı

Parası Olup da Borcunu Ödemeyenleri İfşa Eden Uygulama