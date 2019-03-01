Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için düzenlenen mitinge katılmak üzere Ardahan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için düzenlenen mitinge katılmak üzere Ardahan'a geldi.

Miting için Kars'tan Ardahan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 80'inci Yıl Şehir Stadyumu'nda Vali Mustafa Masatlı ile yöresel kıyafetli çocuklar çiçeklerle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Erdoğan, cuma namazını kılmak için Merkez Camii'ne geçti. Erdoğan, cuma namazı sonrası PTT Kavşağı'ndaki miting alanına gitti.

- Ardahan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:20 Kaynak: DHA

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