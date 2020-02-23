Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Demir'e tebrik mesajı gönderdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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