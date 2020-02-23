Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:54 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Demir'e tebrik mesajı gönderdi.
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