Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tank paleti fabrikasının mülkiyetinin Hazine'de olduğunu belirterek, "Tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır." dedi.

Arifiye'deki tank paleti fabrikasını ziyaret ederek, buradaki camide cuma namazını kıldıktan sonra, fabrika çalışanlarına hitap eden Erdoğan, katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, fabrikanın 1973'ten bu yana silahlı kuvvetlere, orduya hizmet verdiğini, yaklaşık 4 yıl önce tesisi "Birinci Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü" adıyla Milli Savunma Bakanlığı bünyesine aldıklarını anımsatarak, ardından 2019'da Milli Savunma Bakanlığı ve buna bağlı Asfat ile BMC arasında imzalanan protokolle fabrikada yeni bir dönemi başlattıklarını vurguladı.

BMC'nin, sermayesinin tamamı devlete ait olan Asfat şirketinin işletmecisi konumunda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Altını çizerek tekrar ediyorum. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Asfat'ta bulunmaktadır. Dolayısıyla fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim eskiden olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir.. Fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığımıza aittir. Firmanın yabancı ortağı sadece finansal ortaktır. Hani diyorlar ya ' Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir."

Erdoğan, fabrikanın Türk ortağı Fuat Tosyalı'nın firmasının, Türkiye'nin demir çelikte en önemli şirketlerinden olduğunu dile getirerek, fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında bir ortak olmadığını kaydetti.

Fabrikanın işletmesini yürüten Türk şirketinin yönetim yapısının da yakın zamanda değiştiğini anımsatan Erdoğan, artık buradaki çalışmaların ülkenin önde gelen demir çelik sanayicilerinden olan Tosyalı Holding tarafından sürdürüleceğini söyledi.

"İddianı ispat edemezsen namertsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyor. Yani Bay Kemal işi gücü akşam yalan, sabah yalan. İşte daha yeni. Ne diyor? Katar'ın çocuklarını, gençlerini tıp fakültesine biz sınavsız alıyormuşuz. Yok böyle bir şey, yok. Buna desek ki gel bunu ispat et. Hangi Katarlı öğrenciyi biz üniversitelerimize veya tıp fakültesine sınavsız aldık. İspat et. Hukukta bir kaide var. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer iddianı ispat edemezsen namertsin. Bunu ispat edeceksin. Yok böyle bir şey, olamaz. Sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun. Saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra imtihanlar var. Böyle bir şey olabilir mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Türküsü'nün "Kim diyor suya vurulmaz perçin" dizelerini anımsatarak, "Hele hele bu itham üzerinden her kim ülkemizi ve ordumuza iftira atıyorsa bilin ki devlet ve millet düşmanıdır. Nitekim bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Tabii bunlarda yalan söylemek ve iftira atmak konusunda Allah korkusu da kuldan utanma da olmadığı gibi yargı kararlarına saygı da yoktur. Nitekim aynı yalanları sürekli tekrarlayıp duruyorlar. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)