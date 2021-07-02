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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)

02.07.2021 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihinin belli olduğunu belirterek, "Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil. Siyaset dürüstlük ister, siyasette dürüst olacaksın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihinin belli olduğunu belirterek, "Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil. Siyaset dürüstlük ister, siyasette dürüst olacaksın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikasını ziyaret ederek, buradaki camide cuma namazını kıldıktan sonra, fabrika çalışanlarına hitap etti.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 ay sonra seçim var." ifadelerini hatırlatan Erdoğan, "Sen bu 6 ayı daha çok konuşursun. Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil. Siyaset dürüstlük ister, siyasette dürüst olacaksın. Ama dürüstlük bunların semtine uğramamış." diye konuştu.

Arifiye'deki fabrikada "Fırtına Obüsü", "Poyraz mühimmat aracı" tasarımı, üretimi ve entegrasyonu çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren Erdoğan, ülkede tırtıllı araçlara ait palet ve askı donanımlarının tasarım, imalat ve bununla ilgili yenilemesi konusundaki en önemli entegre tesisin burada olduğunu söyledi.

Erdoğan, bunun yanında fabrikada kamu ve sivil kuruluşların optik sistem ihtiyaçlarını tasarlayan bir atölyenin de bulunduğunu, fabrikada yıllarca çeşitli modellerdeki tankların, obüslerin modernizasyonları, mekanik ve elektronik kalibrasyon hizmetlerinin yapıldığını aktardı.

Ayrıca Altay Tankı'nın üretimini de burada yapmayı planladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şimdi yazılımdaki gençlerimize sordum, dedim, 'Ne zaman bitiriyoruz bu işi?' 'En kısa zamanda.' diyorlar. En kısa zaman ne zaman? Artık bize bunu söyleyin. Tabii kendilerine en sonunda şunu söyledim. Dedim ki, '2023'ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız?' Siz var mısınız?' Evet, maşallah. Biz de bütün ekibi inşallah sıkıştıracağız ve hedef buradan Altay'ın bir defa inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC'nin istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında, ülkenin yerli ve milli tank projesini de gerçekleştireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar burası bir palet fabrikasıysa da ama inşallah tankı da burada üreteceğiz. Bu donanım da burada var. Tabii biz bu fabrikanın yabancısı değiliz. Yaklaşık 9 yıl önce, 15 Kasım 2012'de burada 244. Fırtına Obüsümüzün gövde kaynağını, belki o günü yaşayanlar vardır, sizlerle birlikte atmıştık. Bu fabrikamızda 2016 yılına kadar 280 Fırtına Obüsü üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine verildi. Türkiye'nin sınırlarının korunmasında ve sınır ötesi harekatlarında adeta destan yazan Fırtına Obüslerinin üretiminde emeği, alın teri olan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıl itibarıyla yeni nesil Fırtına Obüslerimizin üretimine başladık. İnşallah bundan sonra kahraman topçularımız çok daha güçlü, çok daha donanımlı bir şekilde düşmanlarımızı yer ile yeksan etmeyi sürdürecektir. Libya'da olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi aynen devam edecektir. Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni inşallah kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. Bunu sizlerle başaracağız. İnşallah Altay Tankımızın da kendi sınıfının en ileri sistemleriyle donanmış olarak sahada görev yaptığı günleri yakında göreceğiz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla yakında hizmete girecek olan TİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak yeni nesil Fırtına Obüslerimizle Altay Tankımızla da karada aynı başarılara imza atmakta kararlıyız, hiç endişeniz olmasın."

"Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesillere bırakacakları en büyük mirasın her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdikleri eserlerin, hizmetlerin, yatırımların olduğunu kaydederek, "Güçlü bir savunma sanayine sahip olmadan istiklalimize ve istikbalimize sahip olamayız. Önce bunu başaracağız. Onun için zırhlı taşıyıcıları çok mu çok önemsiyorum. Çünkü ona güvenle bakıyoruz. Zira bizi bu alana önem ve öncelik vermeye mecbur eden nedir? Savunma sanayindeki güvenilir olmaktır." diye konuştu.

Kendileri, dostları ve tüm insanlık için daha güvenli, daha huzurlu, daha adil bir dünya kurmanın mücadelesini yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize ne dediler? Kimlerin dediğini biliyorsunuz zaten. 'Ne işiniz var Suriye'de? Ne işiniz var Libya'da? Ne işiniz var Karabağ'da? Ne işiniz var Doğu Akdeniz'de?' Bunu diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Evet, biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'tayım. Geniş bir ekiple orada olacağız ve geçen gün Avrupa Komisyon Başkanı'yla konuşuyoruz, diyor ki 'Duydum ki Kıbrıs'a gideceksiniz.' 'Evet gideceğim.' dedim. 'Ya oradan sert mesajlar vermeseniz.' Dedim, 'Nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz, ben o metni orada okurum.' Yani bunlar kimin, kim olduğunu hala öğrenememişler. ya ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmalarımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz ve devamlı doğal gazın sinyalleri geldi. Şimdi inşallah hedef bir an önce oradan doğal gazı çıkarmak ve doğal gazı çıkardıktan sonra da zaten benim milletim çok daha rahatlayacak, çok daha ucuza doğal gazı kullanma imkanını yakalayacak. Bölgemizdeki dostlarımız ve kardeşlerimiz güven içinde olacak ki insani ve ekonomik ilişkilerimizi hep daha ileriye taşıyabilelim. Arifiye'de sizlerin yaptığı işte büyük mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan toplarımızı, tanklarımızı üretmek, çalışır durumda tutmaktır. Rabbim hepinizden razı olsun."

Şu anda üzerinde bulunduğu otobüsün de BMC'ye ait olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu otobüsten sizlere hitap etmek de bizler için ayrı bir elhamdülillah zevk. Daha iyisi olacak. Ülkem ve milletim adına her birinize şükranlarımı sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, Fırtına, Siyaset, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2) - Son Dakika
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