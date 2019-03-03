Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkalarına Terör Örgütlerini, Karanlık Güçleri Alan Birileri Her Seçimde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkalarına Terör Örgütlerini, Karanlık Güçleri Alan Birileri Her Seçimde...

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:07 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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