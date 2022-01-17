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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor

17.01.2022 19:16

Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Rama bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi, evlatlarını şehit veren aileleri derinden üzmektedir. Önümüzdeki dönem Arnavutluk'ta daha somut, hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Tiran'da Başbakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalamak üzere imza töreni gerçekleştirdi. Törenin ardından iki lider ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

"DAHA SOMUT ADIMLAR ATILMASI BEKLENTİMİZDİR"

Arnavutluk'taki FETÖ faaliyetlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi, evlatlarını şehit veren aileleri derinden üzmektedir. Önümüzdeki dönem Arnavutluk'ta daha somut, hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir." dedi.

TİCARET HACMİ VE YATIRIMLAR

Sözlerinin devamında ise Erdoğan, "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 853 milyon dolar seviyesine ulaştı. Şimdi 1 milyar dolar olan hedefimize ulaşarak, yakalayalım istiyoruz. Yatırımlarımızın toplam miktarı 3,5 milyar dolardır. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Bunun çok daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. İlişkilerimizi her alanda derinleştirme, bu kararlılıkla da yolumuza devam etmeyi düşünüyorum. Özellikle hastane noktasındaki talepleri de ikili görüşmede değerli dostumdan aldım. Sağlık bakanımıza gerekli noktada talimat vererek orada da sağlıklı adımı atarak üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

İmzalanan anlaşmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce 7 anlaşmayı ilgili arkadaşlarımız imzaladılar. Gerek Arnavutluk, gerekse Türkiye için bu anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arnavut kardeşlerimiz, misafirperverlikleriyle bugün bizi bir kez daha kendi evimizde hissettirdiler. Arnavutluk'la tarihi ve kardeşlik bağlarımız bulunuyor. Yaşadığımız her hadisede iki ülke arasında bu münasebetlere şahitlik ediyoruz. 'Gerçek dost, çağrılmadan koşandır' inancıyla deprem haberini alır almaz hemen harekete geçtik. Türk yardım ekipleri süratle yaraların sarılması amacıyla çok yoğun gayret sarf ettiler. Biz de bu yürütülen çalışmaları Rama'yla görüşecek takip ettik. Evleri yıkılanlar için yaptırdığımız deprem konutlarının teslimini bugün gerçekleştirdik. Bundan sonra da iyi ve kötü gününde Arnavutluk'un yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor

AB VE TÜRKİYE

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada AB'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı çok daha önemli. Çünkü AB henüz Türkiye'yi üye ülke olarak kabul etmiyor. Fasılların görüşmesinden tutunuz da aç kapa meselesinde sadece 1. fasılda geçici kapama yaptılar. Diğerleriyle ilgili maalesef oyalama taktiği devam ediyor. Biz NATO'nun onurlu, güçlü bir üyesiyiz. NATO ile ilgili atılacak adımlarda bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Balkanlar'ın özellikle ikili görüşmede değerli dostumla konuştuk. Balkanlar'ın barış ve huzurunu çok önemsiyoruz. Üzerimize düşeni bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde Balkanlar'dan barış ve huzurun teminatı için bizler de garantör ülkelerden bir tanesiyiz." dedi.

"BİZİ TERS KÖŞE YAPMAK İSTİYORSUN GALİBA"

Türkiye'nin Arnavutluk'a olan desteği hakkında bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Futbolda ters köşe diye bir anlayış vardır. Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba. Kardeşlik hukuku farklıdır. Kardeşlik hukuku içerisinde öyle destekler olur ki, kardeşliğinizin gereği olur. Bir de öyle ikili ilişki olur ki, o da borçlar hukukuna dayalı olur. Şu anda deprem felaketinde yaşanan olay kardeşlik hukukuna dayalıdır, borçlar hukukuna dayalıdır. Bizler orada eserleri süratle inşa ettik, tarihi miras da kardeşlik hukukuna dayalıdır. Aynı şekilde tarihi eserlerin inşa ve ihyasını yapıyoruz. Buralarda herhangi bir şey aramanın anlamı yok, zira kardeşiz. Ne zaman, nerede ne olacak, bunun sorgulanması yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor

İŞTE İMZALANAN 7 ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Megi Fino imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Opera, Bale ve Folk Topluluğu Arasında İşbirliği Protokolü'nü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Elva Margariti imza altına aldı.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ulusal Sivil Koruma Kurumu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Dallendyshe Bici tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arasındaki İşbirliği Protokolü'ne Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arşivler Genel Müdürü Dr. Ardit Bido imza attı.

Anadolu Ajansı (AA) ve Arnavutluk Telegrafik Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması'nı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Arnavutluk Telegrafik Ajansı Genel Müdürü Valbona Zhupa imzaladı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Tiran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor - Son Dakika
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