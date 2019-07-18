Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:52 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama
'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Kabulde; iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
da hazır bulundu."
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