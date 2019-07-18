Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın  Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Kabulde; iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu."


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Edi Rama, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:52 Kaynak: DHA
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