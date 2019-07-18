Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, kabulde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da hazır bulunduğu bildirildi. - ANKARA
Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Edi Rama, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:24 Kaynak: İHA
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