Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama
'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, kabulde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın da hazır bulunduğu bildirildi.
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