Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu taktim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.

Büyükelçi Ribo'nun eşi, çocukları, gelini ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

(Derya Yetim - Nurullah Geylani/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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