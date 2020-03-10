Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kastriot Ribo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.

Büyükelçi Ribo'nun eşi, çocukları, gelini ve büyükelçilik mensuplarını takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
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