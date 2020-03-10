Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un...
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti
Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kastriot Ribo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.
Büyükelçi Ribo'nun eşi, çocukları, gelini ve büyükelçilik mensuplarını takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.
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