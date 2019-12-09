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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk depremi) 500 konut yapacağız"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:31 Kaynak: AA
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