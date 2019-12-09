Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk depremi) 500 konut yapacağız"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Arnavutluk depremi) 500 konut yapacağız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk depremi) 500 konut yapacağız"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi

Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Arnavutluk depremi) 500 konut yapacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:31 Kaynak: AA
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