Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza talimatı verdim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza talimatı verdim."

Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırmasına talep arttı
İmamoğlu'nun "Cinayet" dediği Kanal İstanbul projesi için Bakanlık ve İBB iş birliği protokolü imzaladı Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor Şehir Üniversitesi tartışması büyüyor! Selçuk Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bankalara talimat vermeli

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 22:20:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]