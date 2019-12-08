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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza talimatı verdim."
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Arnavutluk'ta 500 ayrı konut yapmak üzere de Çevre Şehircilik Bakanımıza talimatı verdim."
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