Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Arnavutluk 'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü

Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu