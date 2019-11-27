Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Arnavutluk'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Arnavutluk'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum."
Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı