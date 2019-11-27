Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Arnavutluk'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Arnavutluk'taki deprem) Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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