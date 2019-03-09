Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 10 Sene Öncesinin Diyarbakır'ı Yok. İstanbul'a Adeta Örnek Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok. İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok. İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar, devletin kendilerine gönderdiği parayı Diyarbakır'a harcadılar."

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