Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 10 Sene Öncesinin Diyarbakır'ı Yok. İstanbul'a Adeta Örnek Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 10 Sene Öncesinin Diyarbakır'ı Yok. İstanbul'a Adeta Örnek Bir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok. İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok. İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar, devletin kendilerine gönderdiği parayı Diyarbakır'a harcadılar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:26 Kaynak: AA

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