Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden 5 beden gömlekle yaşamamızı istediler."
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