Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar,...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar,...

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar, hayal ile inanç birleştiğinde ise ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden 5 beden gömlekle yaşamamızı istediler."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli 4 aile barıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum Son dakika: Erdoğan: Akademisyenlerden çalışmalarını Türkiye'de sürdürmek için müthiş bir talep var Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 12:23:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız. Her şey hayal ile başlar,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]