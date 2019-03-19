Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Bu Maskeli Balonun, Bu Matruşka Oyununun, Bu Bukalemun Siyasetinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Bu Maskeli Balonun, Bu Matruşka Oyununun, Bu Bukalemun Siyasetinin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davetiye Vermesine Tepki Gösterdiler! Kılıçdaroğlu, Mitingde Bozkurt Yapan Vatandaşlara Seslendi: İşte O Milliyetçidir, Ülkücüdür Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:48:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Bu Maskeli Balonun, Bu Matruşka Oyununun, Bu Bukalemun Siyasetinin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]