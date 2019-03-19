Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Bu Maskeli Balonun, Bu Matruşka Oyununun, Bu Bukalemun Siyasetinin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: AA
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