Şırnak 7. Olağan İl Kongresi ile Toplu Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ŞIRNAK - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (5)
Erdoğan: "Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde, kazananlar başka coğrafyadan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım"
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık bu ülke başkalarının ittiği yönde değil kendi hedeflerinin peşinde yürüyor' - Son Dakika