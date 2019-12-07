Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip kakamadakları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip kakamadakları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkları için de muvazeneyi kaybediyorlar."
Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı zafer bayramı kutlamaları için Rusya'ya davet etti Son dakika: Erdoğan'dan Güngören Belediyesi'ndeki olaya sert tepki: Kalemini kırarız Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı