Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip kakamadakları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık eskiden olduğu gibi Türkiye'yi diledikleri şekilde itip kakamadakları, yönlendiremedikleri, yönetemedikleri için hırçınlaşıyorlar. Hırçınlaştıkları için de muvazeneyi kaybediyorlar."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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