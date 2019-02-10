Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Hiç Kimse, Hiçbir Kesim Kültür ve Sanatta Ülkemizi Vasata Mahkum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür ve sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür ve sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek. Sanat ve sanatçı istismarını siyasetlerinin aracı görenler, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını körleştiremeyecek."

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