Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Hiç Kimse, Hiçbir Kesim Kültür ve Sanatta Ülkemizi Vasata Mahkum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Hiç Kimse, Hiçbir Kesim Kültür ve Sanatta Ülkemizi Vasata Mahkum...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür ve sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür ve sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek. Sanat ve sanatçı istismarını siyasetlerinin aracı görenler, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını körleştiremeyecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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