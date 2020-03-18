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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır."
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:28 Kaynak: AA
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