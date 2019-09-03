Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor"

5 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde."

Türkiye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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