Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek
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