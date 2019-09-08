Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık İmam Hatipler hem milletin hem de devletin okullarıdır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık İmam Hatipler hem milletin hem de devletin okullarıdır"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu. (7)

Recep Tayyip Erdoğan, Malatya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:09 Kaynak: AA
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