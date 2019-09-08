Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık İmam Hatipler hem milletin hem de devletin okullarıdır"
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:09 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim edilmesi MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu. (7)
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