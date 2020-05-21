Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Bu eser bilhassa korna virüs ile mücadelemizde kritik bir rol oynayacaktır"

"Hastanemizde tam kapasiteye ulaşıldığın günlük 35 bin ayaktan hasta alınmasını, 500 özellikle ameliyat yapılmasını planlıyoruz"

"Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir"

"Buldukları ilacı tüm insanlıkla paylaşacaklarını ifade eden Abe'ye şükran borcumuz var"

"Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzenini yara aldığı dönemde Türkiye ile Japonya örnek bir başarı sergiliyor"

"Gerek vaka sayısı, gerek vefat sayısı, gerek sağlık sisteminin işleyişi bakımında iyi bir konumdayız"

"Normalleşme adımlarını atarken tedbirleri elden bırakmıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin sağlık turizminde büyük adımlar attığını vurgulayarak, "Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı. Sosyal mesafe kurallarına büyük özen gösterilen törende oturma düzeni de belirli aralıklarla planlandığı görüldü.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz dönemde Japon firmalarıyla Marmaray ve Osmangazi köprüsü gibi projelere imza attık. Bugün köklü Türk Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin adını iki ülkenin işbirliğine yaraşır şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Yine ismi ile müsemma olması için hastanemiz çevresindeki 15 dönümlük alanı binden fazla çam ve sakura ağacı ile donattık. Özellikle dostluğumuz kalıcı olmasını sembolize eden adımlar. Sadece estetik bakımdan değil teknolojik altyapısı, imkanları ile İstanbul'un gurur abidelerinden olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık. Türk ve Japon firmalarının müşterek olarak bu eseri inşa etmeleri Türk Japon işbirliğine ve dayanışmasının bir ifadesidir. Çevre ve enerji dostu hastanemiz kamu özel ortaklığının en güzel örneklerinden biridir. 456 yoğun bakım olmaz üzere toplam 2 bin 682 yatağı, 725 muayene odası ile bu eser bilhassa korna virüs ile mücadelemizde kritik bir rol oynayacaktır. Hastanemizde tam kapasiteye ulaşıldığın günlük 35 bin ayaktan hasta alınmasını, 500 özellikle ameliyat yapılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir"

Hastanenin yabancı misafirlere de hizmet vereceğini vurgulayan Erdoğan, "3 helikopter pisti de olan hastanemiz milletimiz ile birlikte İstanbul havalimanı yakınlığı ile yabancı misafirlere de hizmet verecektir. Bu şu demektir. Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Bunun özellikle başatı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi diğer tarafta Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesidir. Bir diğeri de korona sürecinde rahmetli olan Prof. Dr. Feriha Öz hastanesi Sancaktepe'de. Bunlar geçici bir sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı özellikle inşa ettik. Bunlar gerçekten plan proje noktasında muhteşem hastaneler oldu. Yine bu süreçte bir de 100 yataklı Hadımköy'de Sultan Abdülhamit tarafından inşa edilmiş hastaneyi restore ederek muhteşem bir eser oldu. İnşallah onu da Yeşilköy acil hastanesi ile beraber aynı gün açacağız. Kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemde burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinde biri olacaktır" şeklinde konuştu.

"Abe'ye şükran borcumuz var"

Korona virüs mücadelesinde bulduğu ilacı Türkiye ve ihtiyacı olan ülkelerle paylaşacağını söyleyen Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadeleye de değinen Erdoğan, "Korona virüs salgını insanlık olarak son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunudur. Sayın Başbakanın şu anda buldukları aşı noktasında ve ürettikleri ilaç noktasında adil bir paylaşımı tüm insanlıkla paylaşacaklarını ifade etmesi ve Türkiye'yi de bu kapsam içinde ifade etmeleri gerçekten bizim sayın Abe'ye ancak bir şükran borcumuzun olduğunun ifadesidir. Kendisine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gerek vaka sayısı, gerek vefat sayısı, gerek sağlık sisteminin işleyişi bakımında iyi bir konumdayız"

Dünyada birçok insanın korona virüs salgını ile mücadelede büyük zorluklar çektiğini hatırlatan Erdoğan, "Biz şu ana kadar 80'i aşkın ülkeye her türlü ürünlerimizi gönderdik. Hala da göndermeye devam ediyoruz. Çünkü bu bizim insani bir görevimizdir. Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzenini yara aldığı dönemde Türkiye ile Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Gerek vaka sayısı, gerek vefat sayısı, gerek sağlık sisteminin işleyişi bakımında iyi bir konumdayız. Dün itibariyle günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük. Diğer tüm göstergelerde de olumlu yönde gelişme var. Normalleşme adımlarını atarken tedbirleri elden bırakmıyoruz. İlaç maske koruyucu malzemeler noktasında eksiğimiz bulunmuyor. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanı yanında sağlık malzemesi sıkıntısı yaşayan dost ve kardeş ülkelere yardım göndermeye devam edeceğiz. Şu anda 82 ülkeye tıbbi malzeme ve maske gönderdik. Kaderimiz ve kederimiz ortaktır inancıyla elimizdeki imkanları salgına karşı tüm insanlık için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bu mücadelemizde bize büyük katık sağlayacaktır. İnşallah sakuranın o farklı renklerdeki çiçeklerini göreceğimiz zamanlar var. Gerçi bizim erguvan gibidir Sakura. 15-20 gün kalır ama yeşili muhafaza eder. Çam çok sağlıklı ve kalıcıdır. 4 mevsim diridir. Ağırlık olarak firmaya rica ettik ne kadar ladin bulursa bu ladinleri de buraya getir. Burası adeta çam ormanı haline dönüşsün. İnşallah kendileri şu anda nerede ladin varsa topluyorlar"

Konuşmaların ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane bölümlerine canlı bağlanarak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcılar hastanenin açılış kurdelasını kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdela kesimi sırasında yaptığı kısa konuşmasında ise hastanenin yollarının yapım sürecini hatırlatarak, "Buradaki altyapı ile ilgili önceki belediye başkanlarımızın üstlendiği bu süreçte ne yazık ki yeni belediye başkanının 'bizim imkanlarımız yok, yapamayız' diye çekildiği bu işi talimatımla Ulaştırma Bakanımıza verdik. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız büyük bir gayretle şu anda yoldu viyadüktü bunları tamamladı. Şimdi de metro kısmının inşallah bu hafta devrini alıp süratle metroyu 1 yıl 1.5 yıl içerisinde metroyu bitirmek suretiyle artık bütün vatandaşımız buraya metro ile gelebilme imkanına sahip olacak. Şu an bulunduğumuz noktaya metrodan çıkabilecekler. Ulaşım sorunu da böylece çözülmüş olacak" dedi.