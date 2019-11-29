Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık kendisine inanan, gücüne inanan, hedeflerine kilitlenen, tuzakları... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kendisine inanan, gücüne inanan, hedeflerine kilitlenen, tuzakları...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kendisine inanan, gücüne inanan, hedeflerine kilitlenen, tuzakları bozan bir Türkiye var."
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık kendisine inanan, gücüne inanan, hedeflerine kilitlenen, tuzakları bozan bir Türkiye var."
Son dakika: Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak "Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı TİM ve TİM Başkanı Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak