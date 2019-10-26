Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır. Kenan Evren Lisesi'nde inşallah vasıflı sporcularımızı yetiştireceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Evren, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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