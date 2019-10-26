Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır. Kenan Evren Lisesi'nde inşallah vasıflı sporcularımızı yetiştireceğiz."
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